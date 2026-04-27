Мерц усомнился в способности США быстро завершить операцию против Ирана

Скептические прогнозы от Мерца: канцлер Германии усомнился, что США смогут быстро завершить военную операцию против Ирана. По его словам, американцы начали эту операцию "совершенно очевидно без какой-либо стратегии". Мерц отмечает ее отсутствие также и на нынешних переговорах с иранцами. Последние, к слову, по мнению немецкого канцлера, напротив, ведут переговоры очень умело. По этой причине сейчас закончить войну Вашингтону еще сложнее.



Мерц считает, что проблема таких конфликтов всегда одна: в них нужно не просто войти, а еще и выйти. Кроме того, он обратил внимание, что эта операция губительным образом сказывается на европейской экономике.