МИД России: Лавров и Рубио подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций

В Малайзии на полях мероприятий по линии АСЕАН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры длились почти час.

Стороны подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, сообщили в МИД России. И добавили, что восстановлению российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.

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В свою очередь Рубио заявил, что его разговор с Лавровым был откровенным. И добавил, что обсудил с ним некоторые идеи того, как может выглядеть дорожная карта завершения украинского конфликта.