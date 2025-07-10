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МИД России: Лавров и Рубио подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций
В Малайзии на полях мероприятий по линии АСЕАН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры длились почти час.
Стороны подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, сообщили в МИД России. И добавили, что восстановлению российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.
В свою очередь Рубио заявил, что его разговор с Лавровым был откровенным. И добавил, что обсудил с ним некоторые идеи того, как может выглядеть дорожная карта завершения украинского конфликта.
Напомним, первая личная встреча Лаврова и Рубио прошла в рамках российско-американских консультаций в Эр-Рияде в феврале. Они также провели несколько телефонных разговоров, а 4 июля российский министр направил американскому коллеге поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости США.