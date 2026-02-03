3.73 BYN
2.87 BYN
3.40 BYN
МИД России: размещение военных НАТО в Украине будет воспринято Москвой как возобновление войны
Автор:Редакция news.by
Самолеты в воздухе и поддержка в море от НАТО. Генсек альянса пообещал Украине размещение иностранных войск, как только будет заключено мирное соглашение.
Похоже, память у Рютте коротка. Россия не раз предупреждала, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на украинской территории категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
И в случае заключения мира любое размещение подразделений НАТО в Украине будет справедливо воспринято Москвой как возобновление войны, напомнили в МИД.