МИД России: размещение военных НАТО в Украине будет воспринято Москвой как возобновление войны

Самолеты в воздухе и поддержка в море от НАТО. Генсек альянса пообещал Украине размещение иностранных войск, как только будет заключено мирное соглашение.



Похоже, память у Рютте коротка. Россия не раз предупреждала, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на украинской территории категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.



И в случае заключения мира любое размещение подразделений НАТО в Украине будет справедливо воспринято Москвой как возобновление войны, напомнили в МИД.