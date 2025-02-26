Министр обороны США приказал остановить кибердеятельность против России

Министр обороны США Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на профильное издание Record.

По данным издания, указание было передано командующему Киберкомандованием генералу Тимоти Хо, который довел его до сведения руководства организации. Приказ не распространяется на Агентство национальной безопасности (АНБ) и его разведывательную деятельность в отношении России.

Источники отмечают, что этот шаг свидетельствует о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.

Киберкомандование США уже начало анализ последствий решения Хегсета. "Командование начало составлять "оценку рисков" для министра обороны, в которой указаны остановленные операции и возможные угрозы, исходящие от России," - сообщают источники издания.