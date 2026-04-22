Министр Военно-морских сил США покинул свою должность
Автор:Редакция news.by
Громкая отставка в США. Свою должность покинул министр Военно-морских сил Джон Фелан, сообщили в Пентагоне. Исполняющим обязанности министра станет его зам.
Официально причина увольнения не указывается. Однако, по соощениям в ряде СМИ, Фелан не ладил с главой ведомства Хегсетом по вопросам восстановления и развития американского флота. Предполагается также, что таким образом Хегсет пытается уменьшить влияние министра армии Дрисколла, который является другом вице-президента США Вэнса.
СМИ также указывают, что Фелан - бизнесмен, ранее не проходивший военную службу. Он и его жена собрали миллионы долларов для предвыборной кампании Трампа.