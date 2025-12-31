Минобороны РФ: Атака Киева по резиденции Путина была целенаправленной

Попытка удара Киева по резиденции Путина была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер. Об этом заявил начальник зенитных ракетных войск ВКС России Александр Романенков.

По его словам, в отражении массированного удара применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ. Ущерба резиденции не допущено. Пострадавших нет.

Александр Романенков отметил, что Киев с 28 на 29 декабря совершил попытку атаки с применением БПЛА дальнего действия на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Минобороны опубликовало карту полета украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию президента РФ. На ней видно, что аппараты были запущены с территории Сумской и Черниговской областей Украины, некоторые из них пролетели над Брянской, Смоленской и Тверской областями. Всего был 91 дрон. Все они сбиты российскими средствами.