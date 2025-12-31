3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Минобороны РФ: Атака Киева по резиденции Путина была целенаправленной
Попытка удара Киева по резиденции Путина была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер. Об этом заявил начальник зенитных ракетных войск ВКС России Александр Романенков.
По его словам, в отражении массированного удара применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ. Ущерба резиденции не допущено. Пострадавших нет.
Александр Романенков отметил, что Киев с 28 на 29 декабря совершил попытку атаки с применением БПЛА дальнего действия на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.
Минобороны опубликовало карту полета украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию президента РФ. На ней видно, что аппараты были запущены с территории Сумской и Черниговской областей Украины, некоторые из них пролетели над Брянской, Смоленской и Тверской областями. Всего был 91 дрон. Все они сбиты российскими средствами.
Обнародованы также следующие кадры: на них - один из БПЛА, которым ВСУ хотели атаковать госрезиденцию Путина. Он нес 6-килограммовый фугасный заряд. Дрон был начинен большим количеством поражающих элементов, что подтверждает террористические намерения киевского режима, отметили в Минобороны России. Беспилотник сбили в Новгородской области. Показания очевидцев опровергают все заявления западных и антироссийских ресурсов о якобы "отсутствии доказательств" проведения этой атаки, подчеркнули в ведомстве.