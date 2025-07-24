Минздрав Таиланда объявило сбор крови для граничащих с Камбоджей провинций

Министерство здравоохранения Таиланда объявило срочный сбор донорской крови для больниц, расположенных в провинциях, граничащих с Камбоджей, сообщает РИА Новости .

Объявление размещено во всех онлайн-СМИ Таиланда, в том числе на аккаунтах в соцсети Х телеканала Thai PBS и газеты "Тхаи Рат".

"Срочный сбор донорской крови. Примем по 500 доноров в день 25, 26 и 27 июля 2025 года. Кровь будет направлена в больницы провинций Убонратчатхани и Сурин", - говорится в объявлении.