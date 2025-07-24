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Минздрав Таиланда объявило сбор крови для граничащих с Камбоджей провинций
Автор:Редакция news.by
Минздрав Таиланда объявило сбор крови для граничащих с Камбоджей провинцийnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42776bcd-ee10-441a-b787-c4ed6b901a82/conversions/6ae57bc4-89bf-4238-b920-95bc8e279528-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42776bcd-ee10-441a-b787-c4ed6b901a82/conversions/6ae57bc4-89bf-4238-b920-95bc8e279528-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42776bcd-ee10-441a-b787-c4ed6b901a82/conversions/6ae57bc4-89bf-4238-b920-95bc8e279528-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42776bcd-ee10-441a-b787-c4ed6b901a82/conversions/6ae57bc4-89bf-4238-b920-95bc8e279528-xl-___webp_1920.webp 1920w
Министерство здравоохранения Таиланда объявило срочный сбор донорской крови для больниц, расположенных в провинциях, граничащих с Камбоджей, сообщает РИА Новости.
Объявление размещено во всех онлайн-СМИ Таиланда, в том числе на аккаунтах в соцсети Х телеканала Thai PBS и газеты "Тхаи Рат".
"Срочный сбор донорской крови. Примем по 500 доноров в день 25, 26 и 27 июля 2025 года. Кровь будет направлена в больницы провинций Убонратчатхани и Сурин", - говорится в объявлении.