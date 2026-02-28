"Мир через силу" по-американски: как США полвека пытаются сломить Иран и почему это приводит к войне

Конфликт США и Ирана достаточно стар. Американские санкции в отношении ИРИ были введены еще в 1979 году, раз в десятилетие их дополняют и ужесточают. Поводом служит несговорчивость в отношении развития ядерной программы, а также, по мнению США, нарушение прав человека и поддержка терроризма Ираном.

Язык дипломатии со стороны США, видимо, продемонстрировал неэффективность, и по принципу пробирки Пауэлла и нападения на Ирак 28 февраля была совершена ракетная атака против Ирана.

У Ирана и США не клеится разговор, а переговорный процесс не то, чтобы зашел в тупик, Вашингтон решил по традиции перейти к решению вопроса с позиции силы, предприняв ракетные удары по ряду иранских городов.

В отношениях Ирана и США Израиль, наверное, стоит рассматривать как прокси-силу, проамериканский механизм, который работает на Ближнем Востоке, как определенная система сдерживания для упрямого Тегерана, других стран и группировок, которые поддерживают исламскую республику в своей самостоятельности и независимости.

Однако природа этого конфликта давняя. Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны неоднократно корректировался: часть запретов была отменена, другая ужесточена, вводились новые ограничения.

Поводами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы. Но с теми же нарративами можно было бы выставлять претензии и США, не так ли? Уже после 1979 года раз в 10 лет стало традицией вводить все новые и новые санкции против Исламской Республики.

При этом страна независимо ни от чего продолжила свое развитие, укрепляя и свой технологический суверенитет, и ядерный потенциал в мирных целях. Американцы же продолжали настаивать на обратном. Накануне 12-дневной войны, которая случилась летом 2025 года, должны были состояться очередные переговоры между США и Ираном, но американцы цинично их прервали ракетными ударами.

Лоуренс Уилкерсон, руководитель аппарата госсекретаря США (2001-2005 гг.):

"Из-за бессилия других властных структур и бюрократии Пентагон остается единственным действенным политиком, поэтому и начинаются войны. Это будет продолжаться, пока империя не потерпит поражение в большой войне или не распадется сама, что представляется мне наиболее вероятным".

Лоуренс Уилкерсон, руководитель аппарата госсекретаря США (2001-2005 гг.)

Причину такой циничности можно рассматривать только через выверенную стратегию и план, от которого американцы не готовы отклоняться. Еще в 2015 году Марко Рубио - бывший сенатор и нынешний глава Госдепартамента США - на встрече с американской еврейской общиной заявил следующее.

Марко Рубио, глава Госдепартамента США:

"Мы вводим санкции против Ирана, потому что они верят в приход 12-го Имама Махди и хотят уничтожить Израиль с помощью ядерной бомбы. Достичь какого-либо соглашения с Ираном абсолютно невозможно".

Марко Рубио, глава Госдепартамента США

По своей сути, американцы сознательно вмешались в религиозный конфликт, в котором им нет места, и решили по традиции все закончить бомбардировкой, используя в объяснении своих действий лишь домыслы и излюбленную американскую стратегию "Мир через силу", таким образом разворошив осиное гнездо.