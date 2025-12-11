3.75 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Мировые СМИ публикуют последнюю версию мирного плана Трампа, которую передали Украине
Мировые СМИ публикуют последнюю версию мирного плана Трампа, которую передали Украине. Пакет предполагает фиксацию контроля России над Крымом, Луганской и Донецкой областями, а изменение их статуса возможно только дипломатическим путем. При этом ВСУ уходят из Донбасса, а в Донецкой области создается демилитаризованная буферная зона.
Документы также снимают прежнее требование к Украине закрепить в законодательстве невступление в НАТО. Вместо этого предлагается ввести обязательство альянса не расширяться и не приглашать Киев в члены блока. План содержит и положения о гарантиях безопасности, аналогичные 5-й статье НАТО, однако без прямого обязательства вступить в войну на стороне Украины в случае нового нападения.
Впрочем, на этом политический пинг-понг не завершается. Сегодня Киев передал США свой мирный план из 20 пунктов, выработанный совместно с европейскими партнерами. СМИ отмечают, что этот вариант содержит "некоторые новые идеи", которые касаются территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.