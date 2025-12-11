Мировые СМИ публикуют последнюю версию мирного плана Трампа, которую передали Украине. Пакет предполагает фиксацию контроля России над Крымом, Луганской и Донецкой областями, а изменение их статуса возможно только дипломатическим путем. При этом ВСУ уходят из Донбасса, а в Донецкой области создается демилитаризованная буферная зона.

Документы также снимают прежнее требование к Украине закрепить в законодательстве невступление в НАТО. Вместо этого предлагается ввести обязательство альянса не расширяться и не приглашать Киев в члены блока. План содержит и положения о гарантиях безопасности, аналогичные 5-й статье НАТО, однако без прямого обязательства вступить в войну на стороне Украины в случае нового нападения.