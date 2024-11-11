3.35 RUB
3.48 USD
3.66 EUR
ОбществоПрезидентПолитикаЭкономикаРегионыТехнологииЗдоровьеПроисшествияКультураСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Многочисленные расправы, грабеж, аресты журналистов - Сирия охвачена насилием и хаосом
В Сирии продолжает царить хаос. Из крупных городов страны приходят сообщения о многочисленных расправах, причем не только над чиновниками, которые служили президенту Асаду, но также над состоятельными людьми вообще. Их грабят захватившие власть боевики, а также втридорога продают право на выезд из страны.
В стране начались аресты журналистов, которые работали в государственных СМИ, им обещают суд скорый и суровый: аналогичные процессы-однодневки пока завершались только расстрелами.
Иностранным телевизионщикам, которые работают в Сирии, продают рассказы о зверствах прошлого режима, правда вместо убедительных и доказательных историй предлагают вот такое: этот человек, якобы, только что был освобожден из застенков.
Между тем, контроль над территориями юго-запада Сирии продолжает переходить под контроль ЦАХАЛ. Израильтяне также не прекращают наносить удары по объектам сирийской инфраструктуры - теперь уничтожаются уже не склады с оружием, но железные дороги и поезда.
Переходное правительство Сирии обратилось к международному сообществу с просьбой остановить, как было заявлено, "израильскую эскалацию". Российская армия концентрирует личный состав и технику на двух своих приморских базах. По сообщениям из Москвы, переговоры с новыми властями продвигаются успешно и военные объекты в Сирии российской армии, вероятно, удастся сохранить.
Президент
Все
Перспективы двустороннего сотрудничества. Лукашенко в Маскате провел переговоры с Султаном Омана
Кадры, которые никто не видел, комментарии из гущи событий - "Время Первого" раскрывает кулуары
Церемония встречи Лукашенко в Маскате. Конный караул, залпы орудий - знаки особого уважения
Основной переговорный день в Омане. Все внимание приковано к встрече Лукашенко с султаном страны
Политика
Все
Общество
Все
"Чтобы никто не ушел от ответственности". Пожар в ТЦ Витебска на особом контроле Лукашенко
Олимпийская чемпионка Раиса Сметанина подключена к ИВЛ и находится без сознания
Водоемы Витебской области сковало льдом, но рыбакам свое увлечение следует отложить
Узнали, какие объекты здравоохранения появятся в Минске в ближайшее время
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все