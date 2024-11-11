В Сирии продолжает царить хаос. Из крупных городов страны приходят сообщения о многочисленных расправах, причем не только над чиновниками, которые служили президенту Асаду, но также над состоятельными людьми вообще. Их грабят захватившие власть боевики, а также втридорога продают право на выезд из страны.



В стране начались аресты журналистов, которые работали в государственных СМИ, им обещают суд скорый и суровый: аналогичные процессы-однодневки пока завершались только расстрелами.





Иностранным телевизионщикам, которые работают в Сирии, продают рассказы о зверствах прошлого режима, правда вместо убедительных и доказательных историй предлагают вот такое: этот человек, якобы, только что был освобожден из застенков.