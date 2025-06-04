МО ФРГ: ВСУ скоро получат дальнобойное оружие, произведенное при помощи Берлина

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ВСУ скоро получат первое дальнобойное оружие, "произведенное на Украине" при помощи Берлина, утверждает министр обороны ФРГ Борис Писториус, его речь транслировали на сайте НАТО, сообщают РИА Новости.

"Уже в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения. Первые системы могут быть задействованы в Вооруженных силах Украины уже через несколько недель", - сказал он в преддверии заседания глав Минобороны стран - членов блока в Брюсселе.

Писториус добавил, что будет убеждать коллег по альянсу поделиться с Украиной системами Patriot.

В конце мая Министерство обороны ФРГ заявило, что Берлин и Киев подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на помощь ВСУ и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о них и суммах контрактов не назывались.

Эскалация со стороны Берлина

На прошлой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил поставки ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus. При этом он напомнил, что обучение украинских военных обращению с ними "может занять долгое время".

Taurus KEPD 350/150 - немецко-шведская крылатая ракета большой дальности, она предназначена для ударов по высокозащищенным целям без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

Незадолго до этого он сообщил, что Берлин вслед за Лондоном, Парижем и Вашингтоном снял все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.

Позднее политик уточнил, что все ограничения отменили еще несколько месяцев назад. При этом вице-канцлер и лидер СДПГ Ларс Клингбайль утверждает, что Берлин не менял позиции по поставкам киевскому режиму.

Позиция России

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.