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Мощный взрыв прогремел на рынке в Китае

На рынке в китайском городе Шэньян прогремел мощный взрыв: 3 человека погибли, более 30 получили ранения, сообщают местные СМИ.

Детонация произошла возле одного из продуктовых магазинов, где в очереди за покупками в этот момент находилась толпа людей.

Власти пока не сообщали точных причин происшествия. Специалисты рассматривают несколько версий: от взрыва газового баллона до теракта.

Также отмечается, что всего несколько дней назад председатель КНР Си Цзиньпин посетил этот рынок, чтобы проверить запасы продуктов питания перед празднованием Нового года.

взрывКитай