Мощный взрыв прогремел на рынке в Китае

Детонация произошла возле одного из продуктовых магазинов, где в очереди за покупками в этот момент находилась толпа людей.



Власти пока не сообщали точных причин происшествия. Специалисты рассматривают несколько версий: от взрыва газового баллона до теракта.



Также отмечается, что всего несколько дней назад председатель КНР Си Цзиньпин посетил этот рынок, чтобы проверить запасы продуктов питания перед празднованием Нового года.