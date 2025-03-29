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Мужчина, устроивший стрельбу на крыше дома в Мурманске, имеет украинский ИНН
У мужчины, устроившего стрельбу на крыше дома в Мурманске, нашли украинский ИНН, свидетельствуют регистрационные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Как сообщил агентству источник в экстренных службах региона, злоумышленника зовут Владислав Завгородний. Его данные - ИНН, дата рождения и мурманская регистрация по адресу на Кольском проспекте - указаны в регистрационных документах налоговых органов Украины.
Наличие украинского ИНН свидетельствует о том, что Завгородний, вероятнее всего, имел или намеревался получать доход в соседней стране. При этом информации о размере заработка и дате его предполагаемого получения нет.
В Мурманске вечером 30 марта местный житель открыл огонь с крыши дома на Кольском проспекте по экипажу ППС. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что сотрудники СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" во время штурма крыши 14-этажного здания нейтрализовали мужчину.
По данным источника в экстренных службах региона, стрелявший жив, находится в тяжелом состоянии.
Мурманский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.