МВД Литвы: власти не рассматривают возможность закрытия границы

Литовские власти не рассматривают возможность закрытия границы. Такое заявление сделал представитель МВД страны. Вероятно, это является согласованной позицией кабинета министров, который сегодня как раз должен рассмотреть вопрос о границе.

МВД намерено сделать акцент на активизации борьбы с контрабандой. Здесь уже рассматривают предложения нескольких компаний, которые обещают эффективно уничтожать метеозонды (на реализацию таких проектов власти выделяют миллион евро).

Единственный вариант, который литовские власти пока почему-то не рассматривают, - это переговоры. Более того, официальный Вильнюс обратился в структуры ЕС с просьбой оказать на Минск коллективное давление и даже, возможно, ввести новые санкции.

