МВД Литвы: власти не рассматривают возможность закрытия границы
Автор:Редакция news.by
Литовские власти не рассматривают возможность закрытия границы. Такое заявление сделал представитель МВД страны. Вероятно, это является согласованной позицией кабинета министров, который сегодня как раз должен рассмотреть вопрос о границе.
МВД намерено сделать акцент на активизации борьбы с контрабандой. Здесь уже рассматривают предложения нескольких компаний, которые обещают эффективно уничтожать метеозонды (на реализацию таких проектов власти выделяют миллион евро).
Единственный вариант, который литовские власти пока почему-то не рассматривают, - это переговоры. Более того, официальный Вильнюс обратился в структуры ЕС с просьбой оказать на Минск коллективное давление и даже, возможно, ввести новые санкции.