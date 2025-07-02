МВД Польши: Погранконтроль с Германией и Литвой будет действовать с 7 июля по 5 августа

Погранконтроль, который вводит Польша на границах с Германией и Литвой, продлится с 7 июля по 5 августа. Об этом сообщается в проекте распоряжения польского МВД, информирует ТАСС.

"На период с 7 июля 2025 года по 5 августа 2025 года временно вводится пограничный контроль лиц: на государственной границе с Федеративной Республикой Германия и на государственной границе с Литовской Республикой", - говорится в документе, опубликованном на сайте Законодательного центра при правительстве.

Польский премьер Дональд Туск накануне сообщил о решении ввести временный погранконтроль на границах с Германией и Литвой в целях борьбы с нелегальной миграцией.

С 16 сентября 2024 года на всех сухопутных границах ФРГ в целях сокращения нелегальной миграции был введен временный контроль. Ряд соседних государств, в том числе Польша, сочли данное решение недружественным шагом. Польский президент Анджей Дуда заявлял, что Варшава не будет решать проблему нелегальных мигрантов за Германию.