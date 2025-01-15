RU
BY
ENG

3.38 RUB

3.47 USD

3.57 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На 88-м году жизни не стало артиста балета и режиссера Большого театра Всеволода Немоляева

Изображение
Фото: РИА Новости

Артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев скончался 15 января на 88-м году жизни, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу театра.

Немоляев окончил Московское хореографическое училище, а затем с 1956 года служил в Большом театре, где проработал более 60 лет. Долгое время он был артистом балета, а позже занимал должности режиссера балета и режиссера по составам.

Немоляев играл в таких произведениях балета, как "Ромео и Джульетта",

"Каменный цветок", "Дон Кихот", "Золушка", "Бахчисарайский фонтан", и других.

Он также сыграл в художественном фильме "После бала" и снялся в телевизионном балете "Озорные частушки".

Всеволод Немоляев