На 88-м году жизни не стало артиста балета и режиссера Большого театра Всеволода Немоляева

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Артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев скончался 15 января на 88-м году жизни, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу театра.
Немоляев окончил Московское хореографическое училище, а затем с 1956 года служил в Большом театре, где проработал более 60 лет. Долгое время он был артистом балета, а позже занимал должности режиссера балета и режиссера по составам.
Немоляев играл в таких произведениях балета, как "Ромео и Джульетта",
"Каменный цветок", "Дон Кихот", "Золушка", "Бахчисарайский фонтан", и других.
Он также сыграл в художественном фильме "После бала" и снялся в телевизионном балете "Озорные частушки".