На фоне международной напряженности Сербия решила удвоить огневую мощь армии

Из-за ситуации с Венесуэлой, Сербия собрала заседание Совета нацбезопасности. По его итогам решено: страна намерена почти вдвое увеличить свою военную мощь.

Президент Александр Вучич также заявил, в ближайшие полтора года личный состав армии вырастет на 30 %, а огневая мощь - вдвое. Часть вооружений произведут на национальных предприятиях, часть закупят за рубежом.

Белград также инвестирует в военную промышленность, создаст стратегические запасы и весной запустит производство беспилотников. По словам Вучича, это единственный надежный способ защиты суверенитета и фактор сдерживания в нынешних условиях.

