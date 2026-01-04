На фоне международной напряженности Сербия решила удвоить огневую мощь армии

Из-за ситуации с Венесуэлой, Сербия собрала заседание Совета нацбезопасности. По его итогам решено: страна намерена почти вдвое увеличить свою военную мощь.

Президент Александр Вучич также заявил, в ближайшие полтора года личный состав армии вырастет на 30 %, а огневая мощь - вдвое. Часть вооружений произведут на национальных предприятиях, часть закупят за рубежом.