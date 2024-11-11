На Камчатке при перекачке топлива произошел разлив нефтепродуктов

Нефтепродукты разлились в Авачинской бухте в южной части Петропавловска-Камчатского во время перекачки топлива из танкера "Остров Сахалин" в береговые емкости ТЭЦ-1 "Камчатскэнерго", сообщает ТАСС.

"Камчатской транспортной прокуратурой контролируется ситуация, связанная с разливом нефтепродуктов. Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта", - рассказали в надзорном ведомстве.