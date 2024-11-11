3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На Камчатке при перекачке топлива произошел разлив нефтепродуктов
Нефтепродукты разлились в Авачинской бухте в южной части Петропавловска-Камчатского во время перекачки топлива из танкера "Остров Сахалин" в береговые емкости ТЭЦ-1 "Камчатскэнерго", сообщает ТАСС.
"Камчатской транспортной прокуратурой контролируется ситуация, связанная с разливом нефтепродуктов. Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта", - рассказали в надзорном ведомстве.
По информации прокуратуры, распространение попавших в воду нефтепродуктов на поверхности не зафиксировано. Если в ходе проверки будут найдены нарушения, то будут приняты меры прокурорского реагирования.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Дворец Независимости распахнул для детей новогодние объятия и подарил им сказку
От нанотехнологий до 90-тонного БелАЗа - достижения страны представлены на экспозиции "Моя Беларусь"
Репер: Санкции в отношении Беларуси и России несут вред Европе
Рождественская атмосфера на "Марафоне единства" в Солигорске - фудтраки и интерактивные площадки
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все