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На Камчатке при перекачке топлива произошел разлив нефтепродуктов

На Камчатке при перекачке топлива произошел разлив нефтепродуктов

Нефтепродукты разлились в Авачинской бухте в южной части Петропавловска-Камчатского во время перекачки топлива из танкера "Остров Сахалин" в береговые емкости ТЭЦ-1 "Камчатскэнерго", сообщает ТАСС.

"Камчатской транспортной прокуратурой контролируется ситуация, связанная с разливом нефтепродуктов. Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта", - рассказали в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, распространение попавших в воду нефтепродуктов на поверхности не зафиксировано. Если в ходе проверки будут найдены нарушения, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

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