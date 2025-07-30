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На Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение - что известно
Крайне неспокойный день выдался для жителей Дальнего Востока России и ряда других регионов. Мощное землетрясение нарушило планы миллионов людей. Благо цунами не принесло ущерба, кроме материального.
Предупреждения о высокой волне затронули также Гавайи, Аляску, Индию, Австралию, Тайвань, страны Латинской Америки и побережье США.
В ожидании высокой волны
Сильно, страшно, громко. У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8 балла - самое мощное в мире за 2025 год. Оно уже включено в список шести самых сильных в XXI веке и стало самым разрушительным для Камчатки со времен землетрясения 1952 года.
Благо эпицентр мощного землетрясения находился в акватории Тихого океана на глубине 17 км. Этим можно объяснить отсутствие жертв и сильных разрушений. Другое дело, что колебания в океане спровоцировали серию цунами. Не таких, конечно, как в фильмах-катастрофах, но и волны высотой 3-4 метра наделали немало беды. Пострадало одно из рыбных предприятий региона, а также порт Северо-Курильска. Жители были срочно эвакуированы на сопки - пока угроза цунами не отменена, они останутся в безопасной зоне. По городу ревели сирены.
Сильнейшее землетрясение произошло на Камчатке - магнитуда достигла 8,7
Угроза цунами объявлена почти по всему восточному побережью Японии и Китая, на Аляске и в американских штатах Калифорния и Орегон
Не обошлось дело и без подвига. Землетрясение застало врачей в Камчатском онкодиспансере во время операции. Несмотря на опасность, они сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом - с ним все хорошо. А бравых медиков уже пообещали представить к госнаграде.
В Японии из-за угрозы цунами эвакуировали 2 млн человек из более 220 муниципалитетов. Сообщается о волнах 50 см высотой, зарегистрированных в районе города Исиномаки. На берег даже выбросило трех китов.
Накрывают мощные цунами и побережье США. Первые волны уже достигли Аляски и Гавайев, уровень воды выше метра. Люди массово эвакуируются.
Другие страны Тихоокеанского региона также готовятся. Предупреждения были выпущены на Филиппинах, в Индонезии, Чили, Перу, Эквадоре, Мексике, Панаме и Тайване. Более того ученые предупреждают: в ближайший месяц возможны новые толчки магнитудой до 7,5 балла.