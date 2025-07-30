На Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение - что известно

Крайне неспокойный день выдался для жителей Дальнего Востока России и ряда других регионов. Мощное землетрясение нарушило планы миллионов людей. Благо цунами не принесло ущерба, кроме материального.

Предупреждения о высокой волне затронули также Гавайи, Аляску, Индию, Австралию, Тайвань, страны Латинской Америки и побережье США.

В ожидании высокой волны

Сильно, страшно, громко. У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8 балла - самое мощное в мире за 2025 год. Оно уже включено в список шести самых сильных в XXI веке и стало самым разрушительным для Камчатки со времен землетрясения 1952 года.

Благо эпицентр мощного землетрясения находился в акватории Тихого океана на глубине 17 км. Этим можно объяснить отсутствие жертв и сильных разрушений. Другое дело, что колебания в океане спровоцировали серию цунами. Не таких, конечно, как в фильмах-катастрофах, но и волны высотой 3-4 метра наделали немало беды. Пострадало одно из рыбных предприятий региона, а также порт Северо-Курильска. Жители были срочно эвакуированы на сопки - пока угроза цунами не отменена, они останутся в безопасной зоне. По городу ревели сирены.

Сильнейшее землетрясение произошло на Камчатке - магнитуда достигла 8,7 Угроза цунами объявлена почти по всему восточному побережью Японии и Китая, на Аляске и в американских штатах Калифорния и Орегон 8 часов назад

Не обошлось дело и без подвига. Землетрясение застало врачей в Камчатском онкодиспансере во время операции. Несмотря на опасность, они сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом - с ним все хорошо. А бравых медиков уже пообещали представить к госнаграде.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c344d06-9c1f-4032-8291-b52ad7f3223b/conversions/e7e0844c-a5f4-4223-acb6-40f5bfb77b76-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c344d06-9c1f-4032-8291-b52ad7f3223b/conversions/e7e0844c-a5f4-4223-acb6-40f5bfb77b76-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c344d06-9c1f-4032-8291-b52ad7f3223b/conversions/e7e0844c-a5f4-4223-acb6-40f5bfb77b76-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c344d06-9c1f-4032-8291-b52ad7f3223b/conversions/e7e0844c-a5f4-4223-acb6-40f5bfb77b76-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Японии из-за угрозы цунами эвакуировали 2 млн человек из более 220 муниципалитетов. Сообщается о волнах 50 см высотой, зарегистрированных в районе города Исиномаки. На берег даже выбросило трех китов.

Накрывают мощные цунами и побережье США. Первые волны уже достигли Аляски и Гавайев, уровень воды выше метра. Люди массово эвакуируются.