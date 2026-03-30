На Кубу прибыл российский танкер с гуманитарным грузом

Российский танкер с гуманитарным грузом прибыл на Кубу. На борту - 100 тыс. т сырой нефти. Судно "Анатолий Колодкин" ожидает разгрузки в порту Матансас.

Накануне аналитики подчеркнули, что прибытие российского танкера позволит отложить истощение нефтяных запасов Кубы на несколько недель, а также снизит давление на остров со стороны Вашингтона.

Также сообщалось, что власти США разрешили судну пройти к берегам Кубы, хотя ранее Штаты объявили энергетическую блокаду острова.