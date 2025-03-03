На парламентских выборах в Таджикистане победила Народная демократическая партия

Правящая в Таджикистане Народная демократическая партия победила на выборах в нижнюю палату парламента республики, набрав 51,9 % голосов в едином общереспубликанском избирательном округе.

Предварительные результаты выборов озвучил на пресс-конференции председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан Бахтиёр Худоёрзода, пишет БЕЛТА.

Таким образом, Народно-демократическая партия Таджикистана получила 12 депутатских мандатов.

Аграрная партия Таджикистана набрала 21 % голосов, обеспечив себе 5 депутатских мандатов, Партия экономических реформ Таджикистана получила 12,7 % голосов и 3 депутатских мандата, Социалистическая партия Таджикистана - 5,3 % голосов и 1 депутатский мандат, Демократическая партия Таджикистана - 5,1 %, получив 1 депутатский мандат.

Явка избирателей составила 85,3 %, в общей сложности проголосовали 4 млн 712 тыс. 967 избирателей.

"Активное участие граждан в выборах считается признаком зрелости, политической культуры общества и вклада благородного народа Таджикистана в устойчивость государственной независимости и общественно-политическую стабильность страны", - отметил Бахтиёр Худоёрзода.