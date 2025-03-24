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На пути к амбициозным целям - как Беларусь и Кыргызстан планируют развивать сотрудничество
В 2024 году в ноябре в Бишкеке на очередном заседании Кыргызско-белорусской межправительственной комиссии была заявлена очень амбициозная цифра - 500 млн долларов взаимного товарооборота в ближайшие 5 лет.
Насколько достижима такая цель и за счет каких проектов будем к ней идти, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси Эрбол Султанбаев в проекте "Актуальное интервью".
Как отметил Посол, такая цифра вполне достижима. Сторонами уже начата реализация практических мер по достижению этого показателя. Важным аспектом в данном направлении является расширение прямых контактов между деловыми кругами Кыргызстана и Беларуси. В этой связи посольством Кыргызстана запланирован ряд двусторонних мероприятий.
"В текущем году мы планируем провести большой кыргызско-белорусский бизнес-форум. Скорее всего, он пройдет в Минске для того, чтобы наши отечественные предприниматели могли воочию на месте ознакомиться, посмотреть и узнать, в каких нишах рынка они могли бы быть более представлены. Я думаю, вот такими совместными мерами мы, дай бог в обозначенные сроки сможем достичь данного показателя", - рассказал Эрбол Султанбаев.
По словам Посла, у кыргызских аграриев хорошей репутацией пользуется белорусская сельскохозяйственная техника - тракторы, уборочные комбайны. Популярна и белорусская спецтехника для муниципальных предприятий. Сотрудничество в данном направлении планируется расширять. В свою очередь Кыргызстан славится своим хорошим сельскохозяйственным потенциалом. "Мы обладаем хорошими ранними овощами и фруктами, которые, во-первых, экологически чистые, во-вторых, имеют очень хорошие вкусовые качества. Они по большей части сегодня поставляются на рынки России и Казахстана, но мы также планируем наладить и расширить поставки на белорусский рынок", - подчеркнул Эрбол Султанбаев.
Беларусь предлагает еще такой формат взаимодействия, как создание совместных сборочных производств, что является интересным для двух сторон. В Кыргызстане на сегодняшний день успешно функционирует сборочное производство по выпуску лифтового оборудования совместно с белорусским предприятием "Могилевлифтмаш" и кыргызстанским "Кыргыз Унаа Курулуш".
Продукция совместного сборочного производства пользуется хорошим спросом на местном рынке. В 2024 году им было произведено более 100 единиц лифтового оборудования.
"Об успехах можно говорить и в агропромышленном комплексе. У нас есть хороший опыт взаимодействия, где кыргызстанское отечественное предприятие поставляет радиаторы для сельскохозяйственной и другой спецтехники. Беларусь выступает в качестве их официального дилера у нас в Кыргызстане. Поэтому, я думаю, в этом направлении тоже есть большие перспективы для дальнейшего сотрудничества. Самое главное, что есть сфера применения, где все это можно сделать", - заявил Эрбол Султанбаев.