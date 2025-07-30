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На Шанхай обрушился тайфун "Ко-Мэй" - 280 тыс. человек эвакуированы
Угроза цунами объявлена в Японии, на Гаваяйх, Аляске, в Китае, американских штатах Калифорния и Орегон, а также в Чили и Эквадоре.
В Токати, на южном побережье Хоккайдо, самого северного из основных островов Японии, зафиксировано цунами высотой 40 см. Многие забрались на крыши домов, чтобы переждать угрозу. В порту Иокагама жителям рекомендовано держаться подальше от побережья, звучат сирены.
Сильнейшее землетрясение произошло на Камчатке - магнитуда достигла 8,7
Угроза цунами объявлена почти по всему восточному побережью Японии и Китая, на Аляске и в американских штатах Калифорния и Орегон
И, как стало известно, тайфун "Ко-Мэй" обрушился на Шанхай. Эвакуированы 280 тыс. человек. Действует третий из четырех уровней реагирования на наводнения. По данным местной метеостанции, в мегаполисе в течение суток выпадет более 80 мм осадков. Это может обернуться подтоплениями.