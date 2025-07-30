На Шанхай обрушился тайфун "Ко-Мэй" - 280 тыс. человек эвакуированы

Угроза цунами объявлена в Японии, на Гаваяйх, Аляске, в Китае, американских штатах Калифорния и Орегон, а также в Чили и Эквадоре.

В Токати, на южном побережье Хоккайдо, самого северного из основных островов Японии, зафиксировано цунами высотой 40 см. Многие забрались на крыши домов, чтобы переждать угрозу. В порту Иокагама жителям рекомендовано держаться подальше от побережья, звучат сирены.

Сильнейшее землетрясение произошло на Камчатке - магнитуда достигла 8,7 Угроза цунами объявлена почти по всему восточному побережью Японии и Китая, на Аляске и в американских штатах Калифорния и Орегон 5 часов назад