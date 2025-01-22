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На Трампа за первый день президентства подали в суд три раза

Трамп только начал президентский срок, а уже попал под суд. На него подали несколько исков из-за его указов.

Так, коалиция из 22 американских штатов требует отменить решение главы Белого дома ограничить предоставление американского гражданства по праву рождения, так как это якобы нарушает 14-ю поправку в конституции США.

Еще один иск подан из-за решения, которое упрощает процедуру увольнения высокопоставленных чиновников.

А третье судебное заявление связано с Илоном Маском и его Департаментом эффективности. Отмечается, что создание подобной структуры нарушает американский закон 1972 года. Он требует проверки конфликта интересов и правил прозрачности для подразделений, напрямую связанных с Белым домом.

СШАДональд Трамп