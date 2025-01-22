На Трампа за первый день президентства подали в суд три раза

Погода в Беларуси
Брест2°
Гомель0°
Витебск-1°
Могилев-1°
Гродно1°
Минск0°
Минск
0°
Трамп только начал президентский срок, а уже попал под суд. На него подали несколько исков из-за его указов.
Так, коалиция из 22 американских штатов требует отменить решение главы Белого дома ограничить предоставление американского гражданства по праву рождения, так как это якобы нарушает 14-ю поправку в конституции США.
Еще один иск подан из-за решения, которое упрощает процедуру увольнения высокопоставленных чиновников.
А третье судебное заявление связано с Илоном Маском и его Департаментом эффективности. Отмечается, что создание подобной структуры нарушает американский закон 1972 года. Он требует проверки конфликта интересов и правил прозрачности для подразделений, напрямую связанных с Белым домом.