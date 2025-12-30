На улицах итальянских городов выстроились очереди за бесплатным продуктовым набором

Улицы итальянских городов по случаю Рождества не только украшены праздничной иллюминацией, но и отметились очередями за бесплатными продуктовыми наборами.

В Милане за помощью от благотворительных фондов сотни людей стоят много часов. Директор организации "Хлеб насущный" говорит, что в нынешнем году ежедневно ожидали помощи до 400 человек. Всего же только миланский филиал этой организации получил 1 млн 100 тыс. заявок на выделение проднаборов.