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На Великобританию и Ирландию обрушился шторм "Берт"

Шторм "Берт" принес в Великобританию и Ирландию наводнения, сильные ветра, снегопады и проливные дожди. Погибли как минимум 3 человека. Более 60 тыс. домов остались без электричества. Скорость ветра превышает 110 км в час, высота снега - 40 см. Районы, где наблюдаются осадки в виде дождя, страдают от наводнений.

Национальное метеорологическое бюро Великобритании предупреждает, из-за шторма населенные пункты могут быть отрезаны от внешнего мира: закрыты некоторые участки железной дороги, а также автомобильные трассы.

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