На Великобританию и Ирландию обрушился шторм "Берт"

Шторм "Берт" принес в Великобританию и Ирландию наводнения, сильные ветра, снегопады и проливные дожди. Погибли как минимум 3 человека. Более 60 тыс. домов остались без электричества. Скорость ветра превышает 110 км в час, высота снега - 40 см. Районы, где наблюдаются осадки в виде дождя, страдают от наводнений.