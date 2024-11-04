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На Великобританию и Ирландию обрушился шторм "Берт"
Шторм "Берт" принес в Великобританию и Ирландию наводнения, сильные ветра, снегопады и проливные дожди. Погибли как минимум 3 человека. Более 60 тыс. домов остались без электричества. Скорость ветра превышает 110 км в час, высота снега - 40 см. Районы, где наблюдаются осадки в виде дождя, страдают от наводнений.
Национальное метеорологическое бюро Великобритании предупреждает, из-за шторма населенные пункты могут быть отрезаны от внешнего мира: закрыты некоторые участки железной дороги, а также автомобильные трассы.
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