Наблюдатели отметили высокую явку на досрочных парламентских выборах в Болгарии

Экс-президент Болгарии Румен Радев - лидер побеждающей на парламентских выборах в стране коалиции "Прогрессивная Болгария" - заявил, что будет стремиться к уважительным и равноправным отношениям с Россией. Голосование на досрочных выборах в Народное собрание Болгарии завершается в 20:00 по минскому времени. Наблюдатели отмечают высокую явку.