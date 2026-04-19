Наблюдатели отметили высокую явку на досрочных парламентских выборах в Болгарии
Автор:Редакция news.by
Экс-президент Болгарии Румен Радев - лидер побеждающей на парламентских выборах в стране коалиции "Прогрессивная Болгария" - заявил, что будет стремиться к уважительным и равноправным отношениям с Россией. Голосование на досрочных выборах в Народное собрание Болгарии завершается в 20:00 по минскому времени. Наблюдатели отмечают высокую явку.
За последние пять лет страна уже в восьмой раз избирает парламент. Предыдущие результаты не позволяли сформировать устойчивое правительство, приводя все к новым и новым политическим кризисам. Радева называют возможным вторым Виктором Орбаном для Евросоюза.