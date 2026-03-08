Над Ираном может начаться кислотный дождь

Из-за ракетных ударов по НПЗ, расположенному в пригороде Тегерана, здесь началась настоящая экологическая катастрофа. Часть нефти утекла в коллекторы и канализацию, из-за чего улицы иранской столицы в буквальном смысле оказались объяты пламенем. Часть маслянистой черной жидкости испарилась и теперь может пролиться на Тегеран в виде ядовитого кислотного дождя.

Стороны все активнее переходят к так называемой тотальной войне. Удары теперь наносятся без особого разбора, в том числе по гражданским целям. Вновь подверглась бомбардировке одна из персидских школ (это уже вторая), на сей раз погиб один ребенок. Иран сообщает о повреждении крупного опреснительного завода на острове Кешм, который обеспечивал водой 30 населенных пунктов.