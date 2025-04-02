Намерение США оставить Украину ни с чем - пиар или реальность? Что об этом думает Виктория Федосова

Желание США буквально "раздеть" Украину, приватизировать ее недра, энергетику - это реальное намерение или все-таки больше пиар для американского обывателя, который устал от поддержки Украины. На этот вопрос в "Трендах" ответила замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

Виктория Федосова:

"На первой стадии это был пиар. Сегодня, если верить инсайдам, то условия для Украины ухудшаются. Теперь речь идет не только о редкоземельных минералах, но еще и о нефти, газе и в целом об инфраструктуре. То есть США хотят взять под полный контроль Украину, поэтому пиар здесь возникает не на пустом месте".

Как отметила эксперт, он произрастает еще и из того, что американцы могут получить какую-то ренту с украинской территории. Ранее недоступно было то, что находилось в руках транснациональных компаний. Сегодня это может пойти в бюджет и будет служить на благо простого американца.

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"Здесь прослеживается связь экономики и пиара. Но еще помимо этого существует аспект, о котором говорили украинцы, - это гарантии безопасности. А американцы все пытаются эти гарантии безопасности подменить своим присутствием, своим оккупационным сапогом. Если американцы зайдут в Украину и станут контролировать там все, как говорят они же сами, то кто же будет уничтожать американские объекты? Это и будет гарантией безопасности", - считает Виктория Федосова.