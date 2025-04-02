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Намерение США оставить Украину ни с чем - пиар или реальность? Что об этом думает Виктория Федосова
Желание США буквально "раздеть" Украину, приватизировать ее недра, энергетику - это реальное намерение или все-таки больше пиар для американского обывателя, который устал от поддержки Украины. На этот вопрос в "Трендах" ответила замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.
Виктория Федосова:
"На первой стадии это был пиар. Сегодня, если верить инсайдам, то условия для Украины ухудшаются. Теперь речь идет не только о редкоземельных минералах, но еще и о нефти, газе и в целом об инфраструктуре. То есть США хотят взять под полный контроль Украину, поэтому пиар здесь возникает не на пустом месте".
Как отметила эксперт, он произрастает еще и из того, что американцы могут получить какую-то ренту с украинской территории. Ранее недоступно было то, что находилось в руках транснациональных компаний. Сегодня это может пойти в бюджет и будет служить на благо простого американца.
"Здесь прослеживается связь экономики и пиара. Но еще помимо этого существует аспект, о котором говорили украинцы, - это гарантии безопасности. А американцы все пытаются эти гарантии безопасности подменить своим присутствием, своим оккупационным сапогом. Если американцы зайдут в Украину и станут контролировать там все, как говорят они же сами, то кто же будет уничтожать американские объекты? Это и будет гарантией безопасности", - считает Виктория Федосова.
Кстати, экономический контроль американцами, который они пытаются протащить, является сигналом, что ситуация разворачивается именно в таком сценарии, где будет установление внешнего контроля за украинской территорией, на которой уже ничего, связанного с политикой, не осталось. Остался только бандитизм, который захватил власть.