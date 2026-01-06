3.67 BYN
Нашли виновных: стали известны подробности о пожаре в церкви Вонделкерк и блэкаута в Берлине
Автор:Редакция news.by
Стали известны подробности о пожаре в церкви Вонделкерк. По сообщениям местных СМИ, в поджоге 150-летнего здания, которое сгорело в новогодние праздники, оказались виноваты ближневосточные радикальные мигранты, которые приехали в Нидерланды из Франции.
В Германии назвали терактом поджог кабельного моста
Рост радикализма фиксируют в Германии. Поджог кабельного моста, приведший к блэкауту в Берлине, федеральный министр внутренних дел страны назвал терактом. Отмечается, что атака была совершена с пониманием уязвимостей инфраструктуры.
Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка "Вулкан". Напомним, в результате пожара около 45 тыс. домохозяйств и более 2 тыс. предприятий на юго-западе Берлина остались без света и тепла