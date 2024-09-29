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Настоящий потоп обрушился на Гималаи

Мощное наводнение в Непале унесло жизни по меньшей мере 112 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. В стране таких осадков не видели полвека.

Вышедшие из берегов реки затопили обширные территории, разрушили мосты и заблокировали дороги.

Сообщается о сходах оползней. Сотни домов частично или полностью разрушены. Стихия уничтожила мост Бейли, который соединял непальскую границу с Китаем, отрезав ключевой торговый путь между странами.

Некоторые районы Катманду оказались затоплены из-за продолжительных сильных дождей. Жители спасаются на верхних этажах зданий.

Сообщалось и о перебоях с электричеством и интернетом.

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