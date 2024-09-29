Настоящий потоп обрушился на Гималаи

Мощное наводнение в Непале унесло жизни по меньшей мере 112 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. В стране таких осадков не видели полвека.



Вышедшие из берегов реки затопили обширные территории, разрушили мосты и заблокировали дороги.



Сообщается о сходах оползней. Сотни домов частично или полностью разрушены. Стихия уничтожила мост Бейли, который соединял непальскую границу с Китаем, отрезав ключевой торговый путь между странами.



Некоторые районы Катманду оказались затоплены из-за продолжительных сильных дождей. Жители спасаются на верхних этажах зданий.



Сообщалось и о перебоях с электричеством и интернетом.