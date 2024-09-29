3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Настоящий потоп обрушился на Гималаи
Мощное наводнение в Непале унесло жизни по меньшей мере 112 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. В стране таких осадков не видели полвека.
Вышедшие из берегов реки затопили обширные территории, разрушили мосты и заблокировали дороги.
Сообщается о сходах оползней. Сотни домов частично или полностью разрушены. Стихия уничтожила мост Бейли, который соединял непальскую границу с Китаем, отрезав ключевой торговый путь между странами.
Некоторые районы Катманду оказались затоплены из-за продолжительных сильных дождей. Жители спасаются на верхних этажах зданий.
Сообщалось и о перебоях с электричеством и интернетом.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе