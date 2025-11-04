НАТО в ноябре представит план по переброске техники на восточный фланг

План НАТО по ускоренной переброске тяжелой техники через ЕС будет представлен уже в ноябре. Еврокомиссия и альянс разрабатывают схему, которая позволит в кратчайшие сроки доставлять танки и артиллерию на восточный фланг.

Причина - якобы угроза возможного конфликта с Россией. Как сообщила Financial Times, страны НАТО будут совместно использовать грузовики, железнодорожные платформы и паромы, чтобы сократить время передислокации с недель до нескольких дней. В рамках проекта обсуждается создание единого фонда военной мобильности и даже собственного автопарка ЕС.