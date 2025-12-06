Науседа и Ругинене стремительно теряют популярность

За ноябрь популярность ведущих политиков Литвы не просто резко снизилась, она буквально рухнула: рейтинговые потери президента Науседы составили 8 %, премьер-министра Ругинене - 5 %. Для Науседы это почти катастрофа: его роль в государстве скорее церемониальная, он мало на что может повлиять, но регулярно выступает с позиций морального авторитета. Такое резкое падение популярности только за один месяц означает, что именно в праве оценивать главные политические события граждане ему отказывают.