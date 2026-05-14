Науседа: НАТО необходимо срочно усилить противовоздушную оборону на восточном фланге

НАТО необходимо срочно усилить противовоздушную оборону на восточном фланге - об этом заявил литовский президент Науседа в ходе саммита "Бухарестской девятки".

По его мнению, ситуация с безопасностью в Европе становится все хуже. И стандартно обвинил в этом Москву.

Науседа отметил, что нарушения воздушного пространства вызывают "реальную обеспокоенность" общественности, а инциденты с дронами и метеозондами "подчеркивают острую необходимость увеличения инвестиций в средства ПВО".

А ранее Науседа признал, что балтийские республики не могут сами "реализовать все идеи" по развитию противовоздушной обороны в той степени, в которой хотели бы, и выразил надежду, что страны региона смогут сделать это вместе с партнерами. Одним словом, "дайте денег".