Не менее 20 человек погибли из-за мощного землетрясения в Мьянме

Из-за мощного землетрясения в Республике Союз Мьянма погибли 20 человек и по меньшей мере 200 человек пострадали. В Таиланде жертвами стали 3 человека, 81 пропал без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

В Мьянме объявлено чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения регионах. "Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения районах региона Сагаинг, региона Мандалай, региона Магвэй, северо-восточной части штата Шан, округа Нейпьидо и региона Баго из-за сильного землетрясения", - говорится в сообщении.

28 марта на территории Мьянмы было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр располагался в 33 км к юго-западу от города Мандалай, где проживают свыше 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Как сообщила Геологическая служба США, новые подземные толчки магнитудой 4,6 произошли в Мьянме и были зафиксированы спустя чуть менее часа после мощного землетрясения магнитудой 7,7. Это произошло около 12:50 (по местному времени).



Спустя чуть более 10 минут было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6,4. Его очаг, согласно карте Геологической службы, находился под территорией Международного аэропорта Мандалай. Известно, что мощное землетрясение ощущалось в Таиланде, Китае, Индии и во Вьетнаме.

Что известно о разрушительном землетрясении в Мьянме и Таиланде На момент 04:42 утра по восточному времени (EDT) 28 марта 2025 года в Бангкоке и его окрестностях произошло сильное землетрясение, вызвавшее значительный резонанс 5 часов назад