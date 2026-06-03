3.84 BYN
2.80 BYN
3.26 BYN
Немецкие суды начали выносить приговоры за оскорбления Мерца
Автор:Редакция news.by
В Германии вынесены первые приговоры по делам об оскорблениях Мерца в социальных сетях, об этом сообщило издание "Фокус".
Судебный конвейер был запущен после того, как канцлер подал более 5 тыс. заявлений в полицию против обычных интернет-пользователей.
В частности, прокуратура города Хайльбронн уже выписала штраф в 2 тыс. евро местному жителю, который назвал Мерца "лживым фрицем". Впрочем, горожанин еще легко отделался, поскольку, согласно немецким законам, за оскорбление власти можно схлопотать до 3 лет тюрьмы.
В свою очередь эксперты бьют тревогу, заявляя, что офис Мерца превратил уголовное преследование за критику в инструмент подавления свободы слова.