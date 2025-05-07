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Немецкое СМИ посоветовало Мерцу приехать в Москву 9 мая ради интересов ФРГ

Немецкое СМИ посоветовало Мерцу приехать в Москву 9 мая ради интересов ФРГ

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу в интересах ФРГ следует посетить Москву 9 мая. Такое заявление сделали в комментарии газеты Berliner Zeitung, пишет ТАСС.

"Он должен держать открытой дверь, которую Запад давно хочет закрыть", - говорится в статье. По мнению автора, германская дипломатия сводится к "нравоучениям и унылым пресс-релизам". Мерц же должен выступить в качестве "сильного переговорщика" и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, Германии нужно подумать о будущем экономических связей с РФ на случай улучшения отношений. "В России все еще присутствуют от 2000 до 2500 германских компаний. Они прочно держатся за свой бизнес в самой большой стране мира, несмотря на санкции", - отмечается в комментарии.

Фото: РИА Новости

Фридрих МерцФРГРоссия