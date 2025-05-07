Немецкое СМИ посоветовало Мерцу приехать в Москву 9 мая ради интересов ФРГ

" Он должен держать открытой дверь, которую Запад давно хочет закрыть ", - говорится в статье. По мнению автора, германская дипломатия сводится к "нравоучениям и унылым пресс-релизам". Мерц же должен выступить в качестве "сильного переговорщика" и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, Германии нужно подумать о будущем экономических связей с РФ на случай улучшения отношений. "В России все еще присутствуют от 2000 до 2500 германских компаний. Они прочно держатся за свой бизнес в самой большой стране мира, несмотря на санкции", - отмечается в комментарии.