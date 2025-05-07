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Немецкое СМИ посоветовало Мерцу приехать в Москву 9 мая ради интересов ФРГ
Немецкое СМИ посоветовало Мерцу приехать в Москву 9 мая ради интересов ФРГnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56128ba2-cd09-4208-a042-59504e83f4d3/conversions/89ec880c-d50f-4d50-bbfa-42995245c58e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56128ba2-cd09-4208-a042-59504e83f4d3/conversions/89ec880c-d50f-4d50-bbfa-42995245c58e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56128ba2-cd09-4208-a042-59504e83f4d3/conversions/89ec880c-d50f-4d50-bbfa-42995245c58e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56128ba2-cd09-4208-a042-59504e83f4d3/conversions/89ec880c-d50f-4d50-bbfa-42995245c58e-xl-___webp_1920.webp 1920w
Канцлеру Германии Фридриху Мерцу в интересах ФРГ следует посетить Москву 9 мая. Такое заявление сделали в комментарии газеты Berliner Zeitung, пишет ТАСС.
"Он должен держать открытой дверь, которую Запад давно хочет закрыть", - говорится в статье. По мнению автора, германская дипломатия сводится к "нравоучениям и унылым пресс-релизам". Мерц же должен выступить в качестве "сильного переговорщика" и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кроме того, Германии нужно подумать о будущем экономических связей с РФ на случай улучшения отношений. "В России все еще присутствуют от 2000 до 2500 германских компаний. Они прочно держатся за свой бизнес в самой большой стране мира, несмотря на санкции", - отмечается в комментарии.
Фото: РИА Новости