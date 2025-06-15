Нетаньяху сообщил о ликвидации главы иранской разведки и его заместителя

Армия Израиля ликвидировала главу иранской разведки и его заместителя. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РИА Новости.

Нетаньяху отметил, что израильские пилоты находятся в небе над Тегераном и нацелены на военные и ядерные объекты. В дополнение к этому израильская разведка получила информацию о возможной передаче Ираном ядерного оружия хуситам в Йемене.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС осуществляют удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС провели несколько волн атак в различных регионах страны, включая Тегеран, где были уничтожены высокопоставленные иранские военные, такие как глава генштаба и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Удары также затронули ядерные объекты, такие как Натанз и Фордо, а также позиции иранских вооруженных сил.