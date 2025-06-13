Нетаньяху в течение дня проведет телефонный разговор с Трампом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в течение дня проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне эскалации с Ираном. Об этом сообщил в пятницу, 13 июня, советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман, пишет РИА Новости.