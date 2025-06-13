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Нетаньяху в течение дня проведет телефонный разговор с Трампом

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Фото Агентства Анадолу

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в течение дня проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне эскалации с Ираном. Об этом сообщил в пятницу, 13 июня, советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман, пишет РИА Новости.

"В течение дня ожидается телефонный разговор между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.

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