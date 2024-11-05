В Великобритании главы правительства сменяются как перчатки. За последние 2 года страна увидела 4 премьер-министра. Один из них не просидел на должности даже двух месяцев. Почему срок годности премьер-министров такой маленький, рассказали в "Понятной политике".

Одним из самых ярких персонажей на посту премьер-министра считается Риши Сунак. Главой правительства он был с 2022 по 2024 годы.

Первые 100 дней на посту Сунака прозвали "ухудшением здоровья самого больного человека Европы". В этом случае речь шла о Великобритании. Индийский мультимиллионер еще больше обвалил курс фунта (в моменте он приблизился к евро) и сократил зарплаты бюджетникам - все это спровоцировало настоящую волну забастовок по стране. На улицы вышли сотни тысяч британцев: учителя, врачи, юристы, пожарные бастовали, потому что жизнь дорожала, зарплаты не поспевали за рекордной инфляцией, а здравоохранение и социальная сфера были в глубоком кризисе.

В экономике у Сунака было не лучше. За 2022 год рынок облигаций и акций королевства рухнул почти на 500 млрд долларов, инвесторы перестали верить в британскую экономику. А это спровоцировало рост цен, а также налогов, которые для британцев доходили до 45 % от дохода. В мае 2023-го размер госдолга Великобритании впервые за 62 года превысил размер ВВП.

Еще при Сунаке именно системный кризис в здравоохранении стал одной из самый болезненных проблем для британского общества.

Лондонская The Times опубликовала шокирующие цифры: в листе ожидания на плановое обследование или операцию стоят 7,5 млн британцев. Это больше 10 % населения страны. 300 тыс. из них не могут попасть на прием больше года. Британцы выстраиваются в очереди за медицинской помощью, и шанс получить ее есть далеко не у всех.

"Официальные цифры говорят, что из-за несвоевременного лечения в Великобритании каждую неделю умирают около 250 человек, - отметили в сюжете телеканала "Россия 24". - Ежемесячно около 40 тыс. пациентов, обратившихся за неотложной помощью, ждут, когда им предоставят место в больнице дольше 12 часов. 153 тыс. больных в прошлом году провели в приемном отделении госпиталей больше суток прежде чем их смогли разместить. Для английской медицины это абсолютный антирекорд".

"У нас больше нет службы здравоохранения. Она не соответствует никаким стандартам", - говорят местные СМИ. В некоторых частях Великобритании семьи ждут приема у стоматолога до 4 лет.

Доходит до абсурда: очередь к врачам приходится занимать ночью.