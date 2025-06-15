NourNews: ПВО Ирана отражает удары Израиля

Иран продлил отмену внутренних и международных авиарейсов до 02:00 по местному времени. По данным иранского агентства NourNews, в эти минуты комплексы противовоздушной обороны Ирана отражают удары Израиля по Тегерану. Впервые с начала прямого конфликта с Израилем системы ПВО там заработали в светлое время суток.

Тем временем американский Госдеп выпустил заявление о том, что граждане США должны немедленно покинуть Иран. Они могут сделать это через сухопутные границы Турции, Армении и Азербайджана.

По последним данным, в Иране от израильских ударов погибли 78 человек, большинство жертв - женщины и дети. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, с начала военных действий израильские войска атаковали свыше 720 объектов военной инфраструктуры в Иране и нанесли удары более чем по 170 целям.