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NourNews: ПВО Ирана отражает удары Израиля
Иран продлил отмену внутренних и международных авиарейсов до 02:00 по местному времени. По данным иранского агентства NourNews, в эти минуты комплексы противовоздушной обороны Ирана отражают удары Израиля по Тегерану. Впервые с начала прямого конфликта с Израилем системы ПВО там заработали в светлое время суток.
Тем временем американский Госдеп выпустил заявление о том, что граждане США должны немедленно покинуть Иран. Они могут сделать это через сухопутные границы Турции, Армении и Азербайджана.
По последним данным, в Иране от израильских ударов погибли 78 человек, большинство жертв - женщины и дети. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, с начала военных действий израильские войска атаковали свыше 720 объектов военной инфраструктуры в Иране и нанесли удары более чем по 170 целям.
В то же время, по данным израильского Минздрава, после новой волны ударов Ирана больницы Израиля приняли 385 раненых. Кадры последствий ночной атаки по Бат-Яму появились в Сети. Более сотни семей лишились своих домов.