Новая трагедия в Таиланде: в Бангкоке рухнул кран, погибли два человека
Автор:Редакция news.by
Новая трагедия в Таиланде: спустя лишь сутки после катастрофы, которая унесла жизни 32 человек, случилась практически аналогичная, хотя и менее смертоносная.
Инцидент произошел в Бангкоке: на путепровод вновь рухнул строительный кран, 2 человека погибли.
В понедельник, 12 января, на северо-востоке Таиланда кран рухнул на железнодорожные пути: это привело к крушению поезда и человеческим жертвам.