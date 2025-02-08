Новиков: USAID наследило во многих странах, выделяя гранты на финансирование оппозиционных движений

Агентство США по международному развитию (USAID) успело наследить во многих странах, выделяя гранты на финансирование оппозиционных движений под предлогом разного рода гуманитарных проектов.

Таким мнением с "Первым информационным" поделился доцент факультета НИУ "Высшая школа экономики"и кандидат политических наук Дмитрий Новиков.

Дмитрий Новиков:

"USAID выделяло средства таким крупным фондам, как фонд Макартуров, Карнеги и ряду других. Это были гранты на развитие демократии и защиты прав человека. Все эти организации вполне открыто действовали либо на территории Украины, либо в той или иной степени сотрудничали с белорусской оппозицией".