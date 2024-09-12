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О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября

Главный враг Минска и Москвы в Литве кубарем катится по карьерной лестнице.

Как Габриэлюс Ландсбергис позорно проиграл выборы и почему литовцам надоела правящая партия. Секреты семейного клана, нацистские корни и ненависть через поколения. "Понятная политика" запускает новый цикл программ "Время выгнало их". Смотрите на "Беларусь 1" 4 ноября после "Панорамы".

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