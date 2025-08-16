Об атмосфере в кулуарах саммита на Аляске в репортаже Виктории Сенкевич

В Анкоридже, в самом эпицентре событий, работала съемочная группа "Первого информационного".



О том, какая атмосфера царила на саммите на Аляске и что происходило за кулисами, рассказывает наш корреспондент Виктория Сенкевич. Встреча президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - длилась ровно 2 часа 45 минут. Переговоры проходили в формате "три на три": к президентам присоединились главы внешнеполитических ведомств и помощники с обеих сторон.

С российской стороны присутствовали Сергей Лавров и Юрий Ушаков, с американской - госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В состав российской делегации также вошли министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию дополнил министр торговли. В кулуарах журналисты сразу начали обсуждать, что, возможно, на встрече речь пойдет о санкциях - об их отмене или изменении формата, хотя предсказать это сложно.

О том, что встреча будет проходить в конструктивном ключе, стало ясно уже с первых кадров прибытия Владимира Путина на американскую землю. Приветствия Трампа и Путина были теплыми: они улыбались друг другу, дружелюбно пожимали руки. Было видно, что оба лидера в хорошем настроении.

Если говорить об итогах пресс-конференции, то, как отметил Владимир Путин, пришло время перелистнуть страницу и, наконец, шагнуть из вчерашнего дня в завтрашний. Он красиво обыграл это, сделав отсылку к островам Диомида, которые здесь, на Аляске, разделяет всего четыре километра.

Американский остров называется "Вчера", а русский - "Завтра". Между ними проходит линия перемены дат, и расстояние между ними всего четыре километра. Казалось бы, это ничто, как и между Россией и Америкой - всего одно теплое рукопожатие.

Владимир Путин на саммите в Анкоридже

"Российско-американские встречи на высшем уровне не проводились более четырех лет - это большой срок. Прошедший период был очень непростым для двусторонних отношений, и, прямо скажем, они опустились до самой низкой точки со времен Холодной войны. Это не на пользу ни нашим странам, ни миру в целом. Очевидно, что рано или поздно ситуацию нужно было исправлять, переходить от конфронтации к диалогу", - констатировал российский лидер.

Дональд Трамп на саммите в Анкоридже

"Самое главное сейчас - у нас есть неплохой, хороший, шанс достичь мирного урегулирования. Пока этого не произошло, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, присутствующие здесь, сделали все необходимое для этого. Я вижу ваши лица на страницах газет. Мы провели много продуктивных встреч за эти годы, и сегодняшняя встреча тоже была очень результативной. Тысячи людей погибают каждую неделю. Президент Путин хотел бы завершить этот конфликт, как и я. Благодарю вас, господин президент. Мы свяжемся с вами очень скоро. Надеюсь увидеться с вами в ближайшее время. Спасибо", - заявил американский лидер.

Тем не менее не будем забегать вперед. Дождемся расширенного формата подведения итогов этой встречи. Уверена, за ней последуют и другие, ведь у лидеров двух крупных государств достаточно тем для обсуждения. Как отметил Владимир Путин, и поддержал его Дональд Трамп, речь идет не только об украинском вопросе, но и о бизнесе, экономике. У стран есть что предложить друг другу.