Общественный транспорт Латвии может прекратить работу

Из-за роста цен на топливо в Латвии может остановиться общественный транспорт. В местной ассоциации пассажирских перевозчиков заявляют, что уже сейчас для выполнения госзаказа не хватает 15 млн евро, а резкое повышение цен создаст еще больший дефицит.

Так, ожидается рост стоимости бензина до 2 евро, более того, из-за логистических проблем получение топлива в необходимом количестве может стать в принципе невозможным. В ассоциации предупреждают: если правительство не отреагирует максимально быстро, перевозчики могут быть вынуждены прекратить обслуживание пассажиров.