В эти минуты совершается очередной обмен заложниками и заключенными между Израилем и ХАМАС. Данная процедура завершит первый этап плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Шестеро израильтян являются последними из заложников, переживших более чем годичный конфликт на этой территории. Свободу получат также 600 палестинцев, из числа которых 60 отбывали длительные сроки в тюрьмах Израиля по тяжким обвинениям. Пока, несмотря на недавние шероховатости, мирное соглашение исполняется сторонами неукоснительно. Единственно, до сих пор не решена окончательно дальнейшая судьба самого сектора Газа и его населения. В этой связи конструируются самые фантастические прожекты, которые предполагают, например, переселение палестинцев в Египет с Иорданией и даже в более отдаленные регионы планеты.