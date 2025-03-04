Охота на несогласных - почему на самом деле покушались на Фицо

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Терпеть антибрюссельские и антивашингтонские настроения Запад не может. Именно поэтому в "райском саду" прибегают к арестам неугодных политиков, блокировке СМИ и социальных сетей и даже к охоте, как было в Словакии.

Роберт Фицо стал премьер-министром страны после выборов осенью 2023 года. С тех пор его спокойная жизнь закончилась. Помимо политического давления, на премьера началась настоящая охота.

В мае 2024 года во время выступления на Фицо было совершено покушение. Политик получил сразу несколько пулевых ранений.

Нападавшего сразу же скрутила охрана политика, однако несколько пуль попали премьер-министру в живот и голову. Несколько дней его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Фицо даже вводили в состояние искусственной комы. На восстановление понадобилось несколько месяцев.

Но почему мужчина решил стрелять? По данным словацких медиа, он был возмущен тем фактом, что премьер выступал против военной помощи Украины.

Юрай Цинтула (нападавший) называл Роберта Фицо "агентом кремля" и возмущался, почему премьер Словакии собирается блокировать любые попытки Киева вступить в Евросоюз и НАТО. Еврочиновники, естественно, поспешили отметить, что никакой связи с преступником они не имеют.

Уже в сентябре 2024 года канцелярия Фицо вновь подняла тревогу - политику пришел конверт с пулей. А после было и еще одно покушение. Стоит отдать Фицо должное: никакие угрозы не изменили его позицию. Премьер остался одним из главных критиков Брюсселя.

Фицо не скрывает своих политических взглядов, которые идут вразрез с генеральной линией Евросоюза. И до выборов, и после он подчеркивал необходимость выстраивания дружеских и взаимовыгодных отношений с Россией. Неоднократно он выражал намерение прекратить поставки электроэнергии Украине, если та окончательно откажется от транзита российского газа в Европу.

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Оценивать ситуацию трезво сегодня в Европе не модно. И уж тем более выступать за мир и нормальные отношения в экономике. Поэтому Словакию не оставят в покое, и неудобному Фицо придется и дальше бодаться с лидерами ЕС.

Сергей Михеев, политолог, радио- и телеведущий:

"То есть пока был один Орбан - на него показывали пальцем и называли фанатиком, когда же появился Фицо в Словакии, то стало ясно, что это тенденция. Причем сдерживать ее будет все сложнее. Внутри Европы зреют политики, которые не хотят подчиняться Брюсселю и Вашингтону, которые хотят смотреть более трезво на ситуацию и не хотят втягиваться в какую-то Третью мировую войну с Россией".