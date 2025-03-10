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Еще 26 февраля суд приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к 1 году заключения и запрету заниматься политикой на 6 лет. О причинах такого решения, рассказали в проекте "Понятная политика".

Такой вердикт в отношении Милорада Додика вынесен из-за его неподчинения решению высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговины Кристиана Шмидта. Сам Додик неоднократно заявлял, что Шмидт не легитимен.

Тут важно отметить: Республика Сербская - автономия в рамках Боснии и Герцеговины, а управляется она через международного представителя. Такое решение указано в Дейтонских соглашениях. Подписаны они были в 1995 году и стали окончанием кровопролитной войны. Додик и Республика Сербская эту власть не признают.

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Настоящая причина куда прозаичнее: Додик активно выступал за крепкие отношения с Минском и Москвой, называя санкции ошибкой, и признавал, что Брюссель из-за такой позиции на него давит.

Константин Малофеев, российский предприниматель и общественный деятель:

"Это не просто произвол. Это четко спланированная провокация евробюрократов, для которых любой политик-суверенист - что кость в горле. И это вызов и России, и США. Джорджеску подписал себе приговор тем, что анонсировал очищение Румынии от структур Сороса. Додик, известный своей нелицемерной любовью к России, бросил вызов назначенному из Брюсселя нелегитимному еврогауляйтеру Кристиану Шмидту".