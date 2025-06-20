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Около 3 тыс. иранцев пострадали при израильских ударах
Автор:Редакция news.by
Минздрав Ирана сообщил, что около 3 тыс. человек пострадали в результате ударов Израиля по стране с 13 июня. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости .
"К настоящему моменту были госпитализированы 2,8 тыс. раненых, две тысячи прошли лечение и были выписаны из больниц", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее сообщалось, что погибших более 220 человек.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Иран нанес ответный удар, после чего стороны продолжают периодически обмениваться ударами. Обе страны сообщили о погибших и пострадавших в результате атак, а также признали попадания по ряду объектов на своих территориях.