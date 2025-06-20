Около 3 тыс. иранцев пострадали при израильских ударах

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8795ad14-91cc-489e-9634-398818f20979/conversions/28f81e7f-39d4-407a-bd3d-7c0398a61f42-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8795ad14-91cc-489e-9634-398818f20979/conversions/28f81e7f-39d4-407a-bd3d-7c0398a61f42-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8795ad14-91cc-489e-9634-398818f20979/conversions/28f81e7f-39d4-407a-bd3d-7c0398a61f42-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8795ad14-91cc-489e-9634-398818f20979/conversions/28f81e7f-39d4-407a-bd3d-7c0398a61f42-xl-___webp_1920.webp 1920w

Минздрав Ирана сообщил, что около 3 тыс. человек пострадали в результате ударов Израиля по стране с 13 июня. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости .

"К настоящему моменту были госпитализированы 2,8 тыс. раненых, две тысячи прошли лечение и были выписаны из больниц", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее сообщалось, что погибших более 220 человек.